Ritiro? Chiellini ha preso una decisione definitiva

C’è un futuro da progettare per la Juventus che deve fare i conti con un finale di stagione che peserà sulle scelte. Poi ci sono anche le singole decisioni, come quella che Giorgio Chiellini ha preso. Il difensore è pronto a continuare. Secondo il Corriere di Torino il capitano sarebbe intenzionato a non ritirarsi al termine della stagione.

Vorrebbe giocare almeno un altro, nonostante gli acciacchi: i segnali positivi dal rientro dall’infortunio sembrano aver inciso.

Chiellini continua

Resta da capire con quale maglia perchè attualmente non ci sono segnali di rinnovo. Non c’è dubbio che voglia continuare alla Juventus, ovviamente. Al momento, però, non sarebbe arrivata alcuna offerta di rinnovo: senza prolungamento, Chiellini ha già detto pubblicamente di non voler giocare altrove in Italia o Europa, ragione per cui in quel caso si dovrebbe guardare all’ipotesi americana, che sia Sud o Stati Uniti.