Gonzalo Higuain annuncia il ritiro al termine della stagione in corso. L’ex attaccante della Juventus lo ha confermato nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi.

Ritiro Higuain

“Una decisione che ho preso per me, per il mio fisico. Ringrazio tutti i club per cui ho giocato, ringrazio la Juventus, mi sono sentito un privilegiato ad aver giocato lì”.

L’argentino, ora all’Inter Miami, ha vestito anche le maglie di River Plate, Real Madrid, Napoli, Milan e Chelsea.