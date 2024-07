Ritiro Juve, quando si aggiungeranno i vari nazionali: il programma

Primo approccio di Thiago Motta nel mondo Juve in queste ore col raduno inaugurato alla Continassa. Parziale però per il momento, poiché mancano soprattutto i protagonisti bianconeri impegnati in queste settimane tra Coppa America e soprattutto Europei. Così ieri il neo tecnico juventino si è dovuto accontentare di pochi nomi di rilievo come Manuel Locatelli, il neo acquisto Khéphren Thuram e giocatori che potrebbero stuzzicare la fantasia del tecnico come Thiago Djalò o Matias Soulé.

Ritiro Juve, quando si aggiungeranno i nazionali

Così come tanti giovani oppure esuberi come Daniele Rugani e Mattia De Sciglio a cui ha comunicato anche l’addio per quest’estate. Ma quando arriveranno invece tutti gli altri? Ovvero i vari big della Vecchia Signora? A metà della prossima settimana probabilmente, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Dusan Vlahovic e Filip Kostic, usciti ai gironi con la Serbia, dovrebbero essere i primi in quanto sono attesi all’incirca tra il 18 e 19 luglio, mentre a fine mese toccherà agli azzurri Federico Gatti, Andrea Cambiaso e Federico Chiesa e altri nazionali. Gli ultimi ad unirsi saranno i tre brasiliani Danilo, Gleison Bremer e Douglas Luiz e potrebbero non prendere nemmeno parte al ritiro in Germania a Herzogenaurach nel quartier generale dell’Adidas in programma dal 20 al 26 luglio.