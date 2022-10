Se oggi non ci fosse stata la partenza per Haifa, per la Juve sarebbe stato ritiro immediato com’era successo poco meno di un anno fa, dopo la sconfitta del Bentegodi. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ritiro per la Juve?

Una decisione su cui Allegri e la dirigenza si trovarono in sintonia la scorsa stagione e che è considerata anche adesso una soluzione valida per uscire dalla crisi. Se ne riparlerà eventualmente da mercoledì in poi, quando la Juventus rientrerà a Torino per preparare il derby.