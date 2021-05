Ronaldo in panchina: ecco come è nata la decisione

Ronaldo in panchina – Fa discutere l’esclusione di Cristiano Ronaldo dall’undici titolare da parte di Pirlo, per il match decisivo col Bologna per centrare l’obiettivo Champions League. Una mossa clamorosa che lascia intravedere qualcosa per il futuro? Sta di fatto che va in panchina.

Ronaldo in panchina

Secondo quanto riferito da SKy, da quello che filtra dalla Juventus, il tecnico Andrea Pirlo avrebbe preso questa scelta in accordo col giocatore. Non si sa ancora se la scelta sia partita da Ronaldo o dall’allenatore. Difficile pensare ad una defezione per infortunio, più probabile che si tratti di scelta tecnica apparso stanco negli ultimi impegni dato il dispendio di energie fisiche.