Sabatini svela un retroscena clamoroso su Allegri

Walter Sabatini, a Supertele su DAZN, parla del campionato, della Juventus e del suo allenatore Massimiliano Allegri.

Intervista Sabatini

Con Allegri

“Sì, poteva incrociare la mia strada. Avrebbe dovuto scegliere la Roma e non l’ha fatto. Ho molta fiducia in Allegri, può tirare soprattutto lui la Juve dai guai. Ha idee, pragmatismo, credito con i calciatori. Tutti i discorsi devono essere evitati, la Juve non può fare lo sparring partner del Monza. Deve giocare e vincere”.

I giovani della Juventus

“Mi pare siano tutti possibili titolari della Juve. Non vedo uno che si staglierà ad alti livelli, ma è già tantissimo e in parte già lo sono. Una grande conquista della Juventus”.