Sacchi: “Allegri? O vinci o non ti resta che piangere”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, parla della Juventus alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Sacchi

L’Inter e la Juventus sono fuori dalla lotta scudetto?

«Se non cambiano in fretta, direi proprio di sì. Sarebbe utopia ipotizzare queste due squadre, così come sono messe oggi, in lotta per il titolo».

E di Allegri che pensa?

«Grande allenatore, grande tattico, che ha vinto tantissimo. Adesso i tifosi, che prima lo osannavano, chiedono la sua testa. Non sta ripetendo i successi del passato, ma la Juve vive momenti difficili da qualche anno. Allegri si basa su giocatori di gran classe che devono sostituire il gioco collettivo. Ora inoltre sono venuti meno uomini di grande carattere, come Chiellini o lo stesso Bonucci».

La Juve sembra proprio allo sbando, non le pare?

«Ad Allegri non interessano le emozioni e la bellezza, ma così facendo nega il merito e nega lo spettacolo. O vinci o non ti resta che piangere. E adesso la Juve piange. Ha investito parecchio, come l’Inter, ha i bilanci in rosso, e zoppica in campionato e in Champions League».