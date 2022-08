Samp-Juve, giusto annullare il gol di Rabiot: ecco perchè

L’episodio clou della partita Sampdoria-Juventus, risolto senza dubbi e incertezze da parte del Var Banti, avviene al 20’ della ripresa: il gol di Rabiot, giustamente da annullare come racconta la Gazzetta dello Sport.

Gol annullato Rabiot Samp-Juve

C’è una verticalizzazione rasoterra di Miretti per Vlahovic che fugge sulla fascia sinistra, sterza e serve a centro area Rabiot che insacca di sinistro. Sarebbe il gol del vantaggio della Juve, ma il Var pesca la posizione di partenza del serbo, in fuorigioco sul lancio del compagno. Posizione non rilevata inizialmente dall’assistente Zingarelli che aveva convalidato la rete.