Gazzetta – I report su Vlahovic sono imbarazzanti!

Due punti persi o un punto guadagnato? Perché a questo siamo arrivati, a chiederci se lo 0-0 della Juventus a Marassi contro la Sampdoria assomigli più a una mezza sconfitta o a uno scampato pericolo. Vlahovic sotto esame per la Gazzetta dello Sport.

Vlahovic non si mette in mostra

Il non gioco di Allegri è preoccupante, perché ieri sera la Juve aveva comunque in squadra il miglior prototipo di centravanti espresso dalla Serie A nelle ultime stagioni. Allegri è riuscito a renderlo innocuo, la Juve non lo ha mai cercato né trovato. I report sono imbarazzanti: zero conclusioni nello specchio e 9 palloni toccati in 90 minuti, uno ogni dieci al netto dei recuperi. Come sciupare un investimento da 80 milioni.