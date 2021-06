Scambio Ronaldo-Pogba, la risposta del Man Utd

Scambio Ronaldo-Pogba – Secondo Espn, lo United non sta considerando un accordo di scambio per Paul Pogba e sono determinati a estendere il contratto dell’internazionale francese oltre a giugno 2022, lasciando la strada libera per il PSG di fare una mossa per Cristiano Ronaldo, anche se l’affare per Paul Pogba è probabile che sia più complicato. L’esito dei negoziati tra le due parti dopo l’Euro dovrebbe essere decisivo per il futuro del centrocampista francese. Lo United non vuole uno scambio con Ronaldo.

fonte: tuttojuve