Al termine di Juventus-Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato di Vlahovic il terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi.

Scintille Vlahovic-Biraghi? Il motivo

“Scintille con Vlahovic? No, si tratta di cose di campo. Ognuno cerca di dare il massimo per la propria squadra, ma quello che succede in campo resta in campo e finisce lì. La prestazione la facciamo quasi sempre, ma ultimamente non basta perché usciamo quasi sempre sconfitti. Il nostro è un calcio rischioso, quindi la soglia dell’attenzione deve essere alta, altrimenti paghiamo a caro prezzo le disattenzioni”