“Scudetto Napoli e -15 Juve? Si perde credibilità”, l’accusa

Gaetano Imparato, giornalista, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte, parlando dello scudetto al Napoli e della penalizzazione alla Juve.

Scudetto Napoli e -15 Juve? L’accusa

«In merito alla dichiarazione di un giornalista, “lo scudetto del Napoli non vale niente con la penalizzazione della Juve”, dico che ci sono giornalisti che pur avendo una squadra del cuore fanno i giornalisti; altri no. Il problema degli altri è il rischio di perdere in credibilità. Poi lo scudetto del Napoli per me potrebbe valere più degli altri perché avverrà, se avverrà, senza manovre occulte».