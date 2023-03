Sentite Allegri: “Paredes non gioca? Vi spiego il perchè”

Dopo il successo conquistato contro l’Inter, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le parole riportate da tuttojuve.

Intervista Allegri

Come fai a gestire la non disponibilità tecnica di Paredes?

“Sono scelte tecniche, ha fatto due ultimi ottimi allenamenti, è un giocatore su cui faccio affidamento, Locatelli sta facendo benissimo, di Rabiot non parlo proprio perché è straordinario. Ma tutta la squadra ha fatto bene perché ci ha messo cuore, forza e tecnica. Poi dobbiamo migliorare soprattutto nella finalizzazione perché creiamo molto e segniamo poco”