Sky, De Grandis attacca: “Juve bocciata, non ha un gioco!”

Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha commentato la prestazione della Juventus in casa della Fiorentina.

De Grandis attacca

“Una grande bocciatura per la Juve, Allegri si affida ai singoli ma continua a non giocare bene. Dopo Milik poteva andare bene ma se prendi gol così e le grandi personalità sbagliano, come Di Maria sul gol, la Juve poi frana perché non ha un gioco. Come ha segnato nelle ultime gare? Su calcio di punizione perché su azione non hanno prodotto quasi nulla”