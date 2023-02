Slitta il rientro di Paul Pogba, reduce da affaticamento muscolare alla vigilia di Juve-Lazio di giovedì in Coppa Italia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il francese, fermo a zero minuti stagionali e per la prima volta in panchina domenica scorsa contro il Monza, salterà la trasferta di martedì a Salerno con l’obiettivo di tornare convocabile tra la partita con la Fiorentina e il debutto in Europa League contro il Nantes del 16 febbraio.