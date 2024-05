“Sono stato a pranzo con Allegri, ecco cosa mi ha detto sull’esonero”

Massimiliano Allegri e la Juventus, un matrimonio finito in modo amaro. Non come entrambe le parti avrebbero immaginato. La società avrebbe sperato di farlo magari con un altro scudetto bianconero, ipotesi che ha preso quota quest’anno soprattutto quando la Vecchia Signora è stata in scia dell’Inter a inizio campionato; l’allenatore invece si immaginava già in Juventus-Monza di sabato con la Coppa Italia tra le mani e pronto a fare il giro del campo per salutare la tifoseria dopo tantissimi anni insieme.

Perché in fondo lo sapevano entrambe le parti che, a prescindere dal piazzamento finale, ci sarebbe stato comunque l’addio. Erano chiare le intenzioni della dirigenza, capitanata adesso da Cristiano Giuntoli, di rinnovare attraverso la scelta di un nuovo allenatore, così come era palese che in questa riprogrammazione anche economica – con la riduzione del monte ingaggi – quei 10 milioni di ingaggio pesavano maledettamente sul bilancio.

Come sta Allegri dopo l’esonero Juve

Non doveva finire però addirittura con un esonero anticipato a due giornate dalla fine, con Paolo Montero convocato con urgenza in sede per affidargli la prima squadra per le ultime due partite di campionato. Ma la società, come ampiamente spiegato nel comunicato, ha ritenuto necessaria farlo dopo le tensioni post Atalanta-Juventus. Qualcuno crede che si sia trattato di un pretesto, qualcun altro invece avalla la decisione bianconera dopo la follia di Allegri contro tutti e tutto ma quel che è certo e che adesso, comunque sia, è in arrivo Thiago Motta.

Arrivano conferme su un pentimento di Allegri per quanto accaduto. Ne ha parlato anche Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, intervenuto in queste ore in diretta a TMW Radio: “Sono stato a pranzo con Allegri – ha riferito l’opinionista calcistico – adesso è tranquillo e dispiaciuto. Fino al 94′ della finale e negli ultimi tre anni ha dato tutto per la

Juve. Mi ha detto che aveva già firmato per il Real Madrid“.