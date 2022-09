Sorpresa per Bremer, chiamata dal Brasile

Gleison Bremer e Roger Ibanez convocati per la prima volta nel Brasile del c.t. Tite per le due amichevoli con Ghana e Tunisia di fine mese. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Bremer, chiamata dal Brasile

Una notizia che riguarda da vicino anche l’Italia, dato che il centrale della Juve potrebbe prima o poi diventare elegibile anche per gli azzurri (la moglie ha avviato l’iter per la cittadinanza), mentre Ibanez lo sarà a breve (sta aspettando il doppio passaporto). In linea teorica, però, i due potrebbero comunque accettare in futuro la chiamata di Mancini anche dovessero esordire col Brasile in amichevole.