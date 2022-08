Sorteggio Champions, la Juve non è soddisfatta: il motivo

La Juventus non può dirsi soddisfatta di un sorteggio Champions che le consegna la squadra delle stelle (il Psg), una maledizione europea (il Benfica) e una cenerentola che in passato non le ha portato molto bene (il Maccabi Haifa). Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Sorteggio Champions, la reazione Juve

Pavel Nedved dice: «Girone complicato . Il Psg non ha bisogno di presentazioni, il Benfica ci ha spesso fatto male in Europa e anche il Maccabi non è da sottovalutare perché siamo in Champions e qui non puoi trovare avversari abbordabili».

Tra le tre avversarie, la più nota alla storia bianconera è il Psg, nonostante le due squadre non si siano mai affrontate in Champions. Otto incontri nelle altre coppe, con l’ultimo incrocio che fu particolarmente indigesto ai francesi: Supercoppa europea del 1997.