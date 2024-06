Sospiro di sollievo per Milik: annuncio dalla Polonia, tempi di recupero

Sospiro di sollievo per Arkadiusz Milik infortunatosi ieri in Polonia-Ucraina 3-1: non si tratterebbe di una rottura del legamento crociato né tanto meno di un qualcosa di diverso ma comunque estremamente serio. Si è trattato solo di un bruttissimo spavento considerando i fantasmi del passato quando il centravanti si è rotto per due volte il crociato di entrambe le ginocchia: sicuramente un problema clinico c’è, ma nulla di grave per fortuna.

Sospiro di sollievo per Milik: i tempi di recupero

Secondo quanto annunciano dalla Polonia, ed è in particolare il quotidiano Sport, non c’è nessun interessamento dei legamenti. Si tratta, come si sperava in casa juventina, di un problema al menisco che non comporterà grosse conseguenze. L’attaccante sarà comunque costretto a un’artroscopia al ginocchio per pulire la zona interessata, ma quanto meno l’atleta non vivrà un calvario come ha già vissuto in pazienza.

E’ già possibile emettere un primo verdetto sui tempi di recupero. Si attendono ulteriori specifiche mediche e soprattutto l’annuncio prima di potersi pronunciare con esattezza, ma potremmo essere verosimilmente attorno al mese o mese e mezzo prima di poter tornare a pieno regime. Significa che sarà comunque pronto per l’inizio della prossima stagione che a questo punto, data l’impossibilità di una cessione nel caso, sarà a Torino.