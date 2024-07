Soulè verso il West Ham

Tra i due litiganti il terzo gode? Potrebbe succedere a breve con Matias Soulè, che sembrava essere conteso da Roma e Leicester finchè sulle sue tracce non è spuntato anche il West Ham, che alla fine potrebbe fare lo sgambetto a entrambe e sparigliare le carte. Stando a Tuttosport, infatti, già nel giro di 24-48 ore l’ambizioso club inglese dovrebbe fare la prima offerta per il giovane attaccante argentino, che pare possa avvicinarsi molto ai 35 milioni di euro indicati come base minima dalla Juventus.

Juve, le ultime sul futuro di Soulè

A quel punto – riflette il quotidiano – le Foxes e i giallorossi dovrebbero quantomeno pareggiare quella cifra per restare in corsa, altrimenti si vedrebbero tagliati fuori. Soulè, da parte sua, ha dato la sua preferenza alla Roma, dove troverebbe i connazionali Paulo Dybala e Leandro Paredes, oltre a Daniele De Rossi che per lui ha speso parole importanti; chiaramente, però, una maxi offerta del West Ham non potrebbe essere rifiutata, in primis dalla Juve.

fonte: il bianconero.com