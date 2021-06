Sportitalia – Raiola in piscina con Nedved, ecco la foto

Raiola in piscina con Nedved, ecco la foto – Alfredo Pedullà sui canali di Sportitalia si è soffermato sulle notizie di calciomercato che riguardano anche la Juve.

In particolare durante la trasmissione è stata mostrata una foto di Raiola in piscina con Nedved in un resort a Montecarlo.

Si ipotizza che Donnarumma possa essere stato il motivo dell’incontro ma il portiere sembra già essere accordato col Psg. Poi Michele Criscitiello sottolinea come Allegri punti su Szczesny.

Così Pedullà ha ipotizzato i motivi dell’incontro:

“C’è qualcosa che non c’entra Ronaldo, o forse si, dato che il portoghese non ha detto che il suo futuro non sarà alla Juve: sarà comunque bello.

Di chi hanno parlato? Un ritorno di Pogba? Potrebbe essere. In passato abbiamo parlato anche di Malen, attaccante del Psv e assistito di Raiola. Di certo il futuro delle scelte di mercato potrebbero dipendere dal futuro di Ronaldo”.

Di seguito vi mostriamo la foto esclusiva di Sportitalia