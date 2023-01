“Squadra crollata?”, la risposta di Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo il 5-1 rimediato contro il Napoli.

Conferenza stampa Allegri

La squadra è crollata totalmente nella ripresa, come lo spiega?

“Quando perdi cinque a uno non devi trovare giustificazione. I gol che abbiamo preso, con una energia superiore, non li avremmo presi. Dopo il terzo gol ti cade il mondo addosso. Osimhen ha fatto una gara straordinaria, sul primo lancio lungo della ripresa si è conquistato l’angolo e poi è arrivato il gol. Il Napoli sta dimostrando di essere la squadra più forte”