Superlega, stangata sulla Juve! I dettagli

Poteva essere il giorno della rivoluzione, ma il parere dell’Avvocato generale Ue sul caso Superlega è categorico, oltre ogni aspettativa di Nyon: non c’è nessun abuso di posizione di Uefa e Fifa, non c’è nessuna violazione del Trattato, e non c’è neanche nessun divieto di “farsi” una Superlega – come voleva fare la Juve con Real Madrid e Barcellona. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Superlega, stangata sulla Juve

Però chi partecipa non può stare anche in Champions: quindi è fuori dall’Uefa, che può imporre sanzioni.

La sentenza dei quindici giudici è attesa verso marzo. Difficile che capovolgano il parere, ma è a loro che spetta la parola definitiva. Se fosse quella dell’Avvocato, però, non ci sarebbe altra strada per i tre club che rinnegare le loro pretese e ricominciare da capo. La Juve, con il nuovo Board, e figure come Del Piero da spendere sarebbe sicuramente in vantaggio su Real e Barcellona.