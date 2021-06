Wojciech Szczesny ha parlato anche della Juventus in conferenza stampa, quando per la sua Polonia e per le altre nazionali partecipanti mancano cinque giorni all’inizio degli Europei:

“Cercherò di rispondere a questa domanda una volta per tutte. L’argomento è sui media da molto tempo e vale la pena parlarne. Non ho avuto contatti né con il mio club né con altri, perché non c’è un argomento sulla mia partenza. Non sono responsabile per i trasferimenti della Juventus”.