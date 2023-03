Il portiere della Juve Wojciech Szczesny ha rilasciato una lunga intervista al canale YouTube della Juventus. Ecco quanto evidenziato da TuttoJuve.

Intervista Szczesny

C’è una partita che vorresti rigiocare?

“Tutte quelle che ho perso. Tra quelle che ho vinto Juve – Atletico in casa. Per rivivere quella partita. È stato un momento incredibile. E anche se non ho giocato Inter – Juve 3-2 quando abbiamo vinto lo scudetto. Anche quello è stato bello”