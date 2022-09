Szczesny può saltare la Salernitana, i dettagli

La Juventus ospiterà domenica all’Allianz Stadium la Salernitana allenata da Davide Nicola. Chi scenderà in campo? Tuttosport analizza la situazione del portiere Wojciech Szczesny.

Szczesny da valutare

Soltanto a ridosso della gara di domenica Allegri prenderà una decisione su Szczesny . Il portiere, reduce dal ko contro lo Spezia (infortunio alla caviglia), è segnalato in ripresa. Stando a quanto filtra dagli ambienti polacchi, molto più che interessati alla questione in ottica Nazionale, Szczesny verrà valutato per la Salernitana. E se alla fine dovesse prevalere la prudenza, il ritorno sarebbe rimandato di pochi giorni, cioè alla sfida Champions contro il Benfica.