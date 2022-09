La chiamata del presidente bianconero tra Andrea Agnelli al suo allenatore Massimiliano Allegri assume una rilevanza particolare. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Telefonata Allegri-Agnelli

Un modo per confermare al fiducia al tecnico ma anche per ribadirgli che serve un’inversione di rotta immediata per non finire fuori strada. Le rassicurazioni gli danno forza in una fase in cui ha più che mai bisogno di avere la solidarietà della proprietà per affrontare un periodo complicato e delicato.