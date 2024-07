Telefonata di Thiago Motta a Gatti: comunicata una decisione

Telefonata di Thiago Motta a Federico Gatti: lo svela TuttoSport oggi in edicola. Il contatto telefonico è inevitabile considerando che il difensore ex Frosinone, reduce da Euro 2024, è attualmente in vacanza e apparirà solo successivamente al raduno bianconero alla Continassa. Ovvero a metà della prossima settimana circa, per poi prepararsi a partire di nuovo in direzione Germania – ancora per lui e gli altri nazionali azzurri – dove la Vecchia Signora andrà in ritiro per una settimana.

Thiago Motta telefona a Gatti: ecco perché

Ma perché il tecnico avrebbe telefonato al difensore? Il mercato non c’entra, soprattutto dopo che la Juventus ha respinto un’offensiva importante per lui. Piuttosto l’allenatore lo ha contattato per manifestargli il suo apprezzamento e per comunicargli anche lo scenario di un nuovo ruolo da terzino in questa stagione oltre che da classico difensore centrale. Proprio come accaduto con Stefan Posch al Bologna, per esempio.

Secondo quanto giunge dalla Continassa, infatti, il 41enne di San Paolo avrebbe intenzione di invertire i ruoli di Gatti e Danilo in questo nuovo 4-2-3-1 bianconero che sta prendendo forma alla luce anche degli acquisti dal mercato. Blindata la porta con Michele Di Gregorio, la coppia di centrocampo già pronta con Douglas Luiz e Khéphren Thuram. Ora tocca a un difensore centrale, un esterno di fascia e soprattutto il trequartista che porta il nome di Teun Koopmeiners. Nel frattempo Gatti, direttamente dalla spiaggia, ha dato disponibilità al suo nuovo allenatore.