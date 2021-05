Telefonata per Ronaldo dall’Inghilterra

Telefonata per Ronaldo – Secondo quanto si apprende dal portale di calciomercato.com, sarebbe vicino l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juve.

Per il quotidiano di Madrid, l’allenatore dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer avrebbe già avuto un contatto telefonico con l’asso portoghese, che sarebbe lieto di chiudere un cerchio nella sua carriera, tornando nel club che gli ha permesso di consacrarsi sulla scena internazionale, prima di concludere in maniera definitiva nella squadra in cui è cresciuto, lo Sporting Lisbona.

Ronaldo è legato alla Juventus da un contratto fino a giugno 2022 e percepisce un ingaggio di 30 milioni di euro, un fardello che si è fatto particolarmente pesante in questi mesi di crisi generata dalla pandemia e che non ha risparmiato nemmeno le casse della Vecchia Signora. Secondo As, nel caso in cui si consumasse un addio anticipato la prossima estate, la Juventus fisserebbe in 25 milioni il prezzo di vendita del campione di Madeira.