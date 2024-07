Thiago Motta in arrivo in città: quando è atteso il neo tecnico Juve

Sta per iniziare l’avventura juventina di Thiago Motta. Effettivamente questa volta. Perché dopo gli annunci ufficiali, le indiscrezioni e gli scenari di calciomercato, il neo tecnico bianconero sta per mettere il piede – letteralmente – alla Continassa per la prima volta in assoluto così da vedere anche le sue prime foto in bianconero. Finora sono mancate poiché il tecnico si è goduto qualche settimana di vacanza seppur operativo via telefono col Dt Cristiano Giuntoli per definire le strategie di mercato, ma l’attesa è quasi finita.

Raduno Juve, Thiago Motta in arrivo alla Continassa

Quando avverrà tutto questo? Tra pochissimo. Perché il raduno bianconero è previsto il prossimo 10 luglio e l’ex Bologna, rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è atteso a Torino qualche giorno prima. Possibile, per esempio, che già da lunedì 8 sbarchi nel capoluogo piemontese per conoscere strutture e logistica del club.

Da metà settimana dovrà poi iniziare a plasmare la sua nuova Juventus quanto meno coi presenti considerando Europeo e Coppa America in corso, dare forma al 4-2-3-1 e aprire un nuovo corso che andrà in tutt’altra direzione rispetto agli ultimi anni con Massimiliano Allegri.

Diverse saranno anche le abitudini estive: niente tournée negli Stati Uniti quest’anno per non appesantire troppo la stagione che si concluderà a giugno col mondiale per club: prevista, piuttosto, una settimana in Germania dal 20 al 26 luglio a Herzogenaurach precisamente. Dove c’è la sede dello sponsor Adidas. Poi proprio tra fine luglio e inizio agosto spazio a 3-4 amichevoli che daranno le prime indicazioni di una Vecchia Signora pronta a rinnovarsi a distanza di anni.