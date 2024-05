Thiago Motta-Juve, annuncio Di Marzio: quando arriverà la firma

Thiago Motta-Juventus, servirà ancora un po’ di pazienza. E’ infatti rimasto deluso chi si aspettava un imminente annuncio dopo Juventus-Monza per quanto riguarda l’allenatore italobrasiliano che nel frattempo, prima di Genoa-Bologna, aveva già ufficializzato l’addio col club emiliano con cui era in scadenza di contratto. Tuttavia anche se mancano ancora gli annunci e le formalità, la nuova era bianconera è già iniziata con l’allenatore che sta disegnando la nuova Juventus insieme al Dt Cristiano Giuntoli.

Il giovane allenatore 41enne è chiamato ad alzare l’asticella adesso dopo le esperienze positive ma senza eccessive pressioni al Genoa, alla spal e poi appunto proprio al Bologna: sbarcherà alla Continassa non solo per portare una nuova mentalità in bianconero all’insegna del gioco spumeggiante e di assoluta qualità, ma anche per vincere nell’immediato. Provare a farlo quanto meno fino alla fine già dalla prossima stagione contrastando l’Inter e provando a giocarsela anche in Champions League.

Thiago Motta-Juventus, pronta la firma sul contratto

E nel frattempo è iniziato il conto alla rovescia anche per ufficializzare questo matrimonio. Come infatti annunciato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, le firme sui contratti con tanto di nota ufficiale sono attese per la prossima settimana a Lisbona. Dopo un primo soggiorno a Barcellona, infatti, Motta è attualmente proprio nella capitale lusitana per godersi un po’ di meritate vacanze dopo un’annata piuttosto impegnativa sul piano mentale.

Ed è proprio lì che sarà raggiunto dagli uomini della Vecchia Signora con contratto alla mano. Parliamo – riferisce il giornalista – di un triennale che aprirà alla nuova era juventina. Giuntoli nel frattempo è già operativo sul mercato per consegnargli una squadra all’altezza, con due sogni sullo sfondo: Teun Koopmeiners per il centrocampo e Roberto Calafiori per la difesa. Riuscirà a portarglieli per il raduno bianconero? Ci proverà il dirigente. Ma almeno uno dei due dovrebbe riuscire a strapparli.