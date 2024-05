Thiago Motta-Juventus, ecco quando arriverà l’annuncio ufficiale

Thiago Motta nuovo allenatore della Juventus, ma solo virtualmente al momento. O meglio: ufficiosamente. Lo sanno tutti, lo è per tutti, ma tecnicamente si attende ancora un annuncio ufficiale. Una formalità per le parti in gioco, anche se la questione tiene i tifosi juventini col fiato sospeso perché, come spesso il calcio ha dimostrato, ma nulla è davvero fatta senza le firme sui contratti. Spesso queste ci sono e non bastano, figuriamoci quando mancano.

Ma da questo punto di vista, per quanto giusto lo stato d’animo dell’ambiente che attende l’annuncio per poter stare sereno, la verità è che è ormai tutto praticamente fatto e sta anche segretamente nascendo la nuova Juventus. Il 41enne di San Paolo ha salutato il Bologna che ha portato addirittura in Champions League, e lascerà che qualcun altro gode di questo suo traguardo la prossima stagione, proprio per abbracciare un’avventura ancor più grande e per la quale valeva abbandonare moglie e figlio – parafrasando Gasperini – per una donna irresistibile: la Vecchia Signora.

Thiago Motta-Juve, quando è atteso l’annuncio ufficiale

Ma quando è atteso adesso l’annuncio? Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, bisognerà pazientare ancora un po’ sebbene il campionato sia finito e l’italobrasiliano e virtualmente libero dopo l’annuncio di un mancato proseguimento in rossoblu. La nota ufficiale bianconera sarà diramata non in questi ultimi giorni di maggio ma solamente a giugno e serviranno ancora sette o dieci giorni.

Solo piccole questioni burocratiche dividono formalmente le due parti, sul piano pratico e tecnico sta già venendo fuori la nuova Juventus che sarà differente rispetto alle recenti: sarà giovane e sostenibile, ma comunque ambiziosa a livelli massimi. Semplicemente stop a spese folli che mandano il bilancio in tilt e ingaggio pesantissimi regalati a destra e manca: Cristiano Giuntoli avrà il dovere di ponderare da adesso in avanti.