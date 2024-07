Thiago Motta scambia i ruoli di Danilo e Gatti? L’idea in casa Juve

Nemmeno il tempo di sbarcare alla Continassa che Thiago Motta mischia già le carte. E anche di parecchio e soprattutto pure quelle che non ci sono ancora al centro sportivo bianconero. Perché si registra una novità particolare che potrebbe riguardare il capitano Danilo e un leader difensivo come Federico Gatti, entrambi attualmente assenti al raduno bianconero dopo Europeo e Coppa America fallimentari e che arriveranno solo nelle prossime settimane dopo un po’ di vacanze.

Thiago Motta cambia ruoli a Danilo e Gatti?

Nel frattempo però un’idea, seppur allo stato embrionale, prende corpo. Perché come svela TuttoSport oggi in edicola, il neo allenatore ha intenzione di invertire i ruoli dei due difensori citati: ovvero spostare Danilo al centro della difesa accanto a Bremer e dirottare l’ex Frosinone sulla fascia per un ruolo inedito per il 26enne recentemente blindato sul mercato.

Il motivo starebbe nel atto he tale soluzione permetterebbe di sfruttare la capacità di lettura del brasiliano in marcatura e il fiato del torinese che con le sue scorribande palla al piede diventa un valore aggiunto. Poi certo, ci sarà sicuramente da lavorare su queste situazioni prima di presentarle in campo. Ma il 41enne di San Paolo è convinto che questa possa essere già una prima soluzione che possa indirizzare la sua nuova Juve.