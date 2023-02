Sulle pagine de Il Giornale si parla della protesta dei tifosi Juve che hanno risposto alla penalizzazione con le copiose disdette degli abbonamenti televisivi con DAZN e Sky.

I tifosi Juve contro DAZN, mezzo milione di disdette!

“Forse mai come stavolta una sentenza può far danni al calcio italiano. La Juve è la squadra che in 7 match su 10 visti in Tv, acchiappa il miglior audience. Sui social è partita la protesta dei fans: addio abbonamenti Tv, si contano circa 500mila disdette. Lo spettacolo perde valore per tutti, non solo per gli juventini. Le tv non gradiscono, se pagheranno meno il nostro calcio sarà meno ricco”