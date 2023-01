“Tifosi Juve? Ogni cosa non gli va bene”, attacco clamoroso

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luca Telese, giornalista, attaccando la Juve dopo la penalizzazione per le plusvalenze.

Telese attacca i tifosi Juve

“Trovo straordinaria l’idea del tifo juventino, qualsiasi provvedimento tocchi la loro squadra non va bene. La questione plusvalenze? Tutti quei dirigenti coinvolti hanno avuto delle penalizzazioni economiche per ora. Chi immagina e costruisce un sistema ha una penalità più forte di chi partecipa a realizzarlo. Il sistema era stato costruito dalla Juventus e gli altri attingevano in modo occasionale”