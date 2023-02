Pistocchi attacca: “Le tv pensano questo dei tifosi Juve”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista, parlando della Juve.

Pistocchi sui tifosi Juve

“Il Napoli merita tutti gli elogi che sta ricevendo in Europa. Un po’ meno in Italia perché sappiamo come funzionano i media. Marocchi che chiede a Dionisi di fermare il Napoli? Le pay tv si reggono sugli abbonati e sanno quale pubblico va viziato di più. Evidentemente le televisioni pensano che siccome la Juventus è la squadra che ha più tifosi, questi vadano privilegiati. Quando succedono cose come quella di Marocchi, si indispettiscono gli altri tifosi. I giornali hanno perso un sacco di lettori, ma continuano a fare le stesse prime pagine”