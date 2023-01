Tifosi Juve contro Di Maria e Paredes! I due sotto accusa

Questa mattina Angel Di Maria e Leandro Paredes sono attesi alla Continassa per la ripresa degli allenamenti. Dopo un viaggio intercontinentale e due settimane di stop causa trionfo mondiale, condite da svariate feste che hanno fatto arrabbiare buona parte della tifoseria bianconera. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Tifosi Juve contro Di Maria e Paredes

Permessi, party e accuse. In particolare l’ultima, quella organizzata un paio di giorni fa da Leo Messi nella sua Rosario con i due juventini immortalati sui social in prima fila. Il permesso speciale di cui hanno goduto i due campioni del mondo non ha reso felici i sostenitori, che avrebbero preferito rivederli prima a Torino. Molti i commenti velenosi.