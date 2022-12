Sentite Tonali: “Ho una cosa da dire sulla Juve”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato una dichiarazione sulla Juve in una intervista alla Gazzetta dello Sport.

Milan, Tonali sulla Juve

Tonali invece ha scelto il Milan già tempo fa, con il prolungamento fino al 2027. È qui che si vede per il resto della carriera?

«Certamente voglio rimanere il più a lungo possibile. Se me lo chiedete oggi dico anche per tutto il resto della mia storia. Ma per lanciarsi in promesse del genere è troppo presto, nella nostra carriera non conta solo la voglia, incidono tanti altri fattori: la salute, gli infortuni, la famiglia. È impossibile fare previsioni così a lungo termine».

Prevede invece di diventare il centrocampista italiano più forte in circolazione?

«Domanda difficile… Non lo direi mai. Il livello dei centrocampisti da noi è alto. Oggi Barella e Jorginho sono più avanti di me, hanno maggiore esperienza. In generale l’Inter ha una mediana di altissimo livello, la Juve anche. Il Milan, pure. E noi vogliamo migliorarci ancora».