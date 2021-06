Tre top club su Donnarumma – Secondo Transfer20, FC Barcelona, PSG e Juventus sono le tre grandi squadre che stanno seducendo Gianluigi Donnarumma dopo aver annunciato la sua partenza dal Milan. 22 anni Donnarumma ha voluto fare un salto nella sua carriera per continuare a crescere come giocatore professionista.

Anche se queste tre squadre sono favorite e quelle che hanno più da scommettere su Donnarumma, non è escluso il suo atterraggio in Inghilterra. dai media inglesi continuano a garantire che il futuro di Gianluigi Donnarumma sarebbe in Premier League.

fonte: tutto juve