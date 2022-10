Tutti i limiti della Juventus contro il Milan

La sconfitta subita ad opera del Milan ha messo bene in evidenza tutti i limiti della Juventus attuale. Ne parla Tuttosport.

I limiti della Juventus

In fase offensiva ha cercato di dare fluidità alla propria impostazione, soprattutto a destra dove Cuadrado e Danilo si alternavano nell’occupazione dell’ampiezza e del mezzo spazio. Ancora più fluido risultava però essere il Milan. La squadra di Allegri ha fatto molta fatica, non riuscendo praticamente mai ad avere ragione degli avversari nei duelli individuali (solo il 36% dei quali sono stati vinti dai bianconeri) e nonostante i primi, buoni, venti minuti di gara disputati. Col Milan che ha sempre più preso il controllo tattico della partita, la Juventus si è rifugiata in un possesso palla sterile (60.5%) senza riuscire a girare a proprio favore l’inerzia della gara.