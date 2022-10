Tuttosport distrugge Allegri: ecco la sua responsabilità

Le sconfitte esistono, come rivendica Allegri, ma uscire dalla Champions a ottobre, con quattro gare perse su cinque, viola il divieto del disonore imposto dalle regole della casa. Ne parla Tuttosport.

Allegri responsabile del disastro

Allegri è da tempo l’imputato principale del disastroso avvio di stagione. La sua più grande responsabilità è l’imbarazzante condizione atletica della squadra, surclassata sul ritmo ieri e in troppe altre occasioni. Al netto del gioco, gli avversari vanno al doppio della velocità della Juventus e questo rende ogni partita, soprattutto quelle di Champions League, una salita dolomitica. Non bastasse, questa squadra ha una grave fragilità emotiva che non può essere solamente imputabile al carattere dei singoli giocatori, ma anche alla mancata costruzione del coraggio collettivo.