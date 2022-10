Tuttosport scarica Allegri: preoccupano tre cose

Nessuno sembra in grado di dare una risposta. Massimiliano Allegri armeggia fra giustificazioni, attenuanti e buoni propositi, individuando i problemi (per lo meno alcuni), non ancora le soluzioni. Ne parla Tuttosport.

Allegri scaricato

La dirigenza lo appoggia, lo aiuta e lo corregge, ma fino a quando potrà convivere con la catastrofica ipotesi di un’uscita ai gironi dalla Champions e a un mancato raggiungimento del quarto posto? Girano tanti, troppi soldi, oltre che le scatole dei tifosi. Ciò che preoccupa della crisi è, infatti, la scoraggiante stagnazione di tre fattori: atletico, tecnico, caratteriale.