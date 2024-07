UFFICIALE – Ritiro Juve in Germania, i convocati di Thiago Motta: 4 assenti

Calciomercato Juve, ufficiale la lista dei convocati di Thiago Motta per il ritiro in Germania a partire da oggi e fino a venerdì 26 per un soggiorno a Herzogenaurach che si concluderà con l’amichevole Juventus-Norimberga al Max-Morlock Stadion fissata alle 17:00. Sarà la primissima occasione per vedere il frutto del lavoro di queste prima settimane del nuovo corso col tecnico italo-brasiliano.

Calciomercato Juve, i convocati di Thiago Motta per la Germania

Portieri: Pinsoglio, Di Gregorio, Perin, Daffara

Difensori: Gatti, Cambiaso, Cabal, Djalò, Savona, Barbieri, Rouhi, Muharemovic, F. Gonzalez, Comenencia

Centrocampisti: Locatelli, Adzic, Thuram, Miretti, Fagioli, Nicolussi Caviglia

Attaccanti: Vlahovic, Soulè, Weah, Hasa, Sekulov, Mbangula;

Presente in lista Matias Soulé nonostante la trattativa nel vivo per la sua cessione mentre non figurano Dean Huijsen, Daniele Rugani, Filip Kostic e Arkadiusz Milik tutti destinati a salutare la Vecchia Signora. Il difensore 19enne di rientro dalla Roma sarà una delle cessioni remunerative di quest’estate per finanziare i prossimi colpo, Rugani potrebbe approdare al Bologna mentre gli ultimi due citati potrebbero avere un futuro in Turchia.

Mancano altri giocatori ma si tratta dei nazionali che tra Europei e Coppa America si stanno godendo ancora le ferie e raggiungeranno successivamente i compagni di squadra.