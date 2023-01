Buone notizie dall’infermeria e per la Juve, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Buone news per Allegri Juve

Szczesny ieri ha svolto la seduta con il gruppo, si candida per una maglia da titolare con la Cremonese. Si sono rivisti anche Di Maria e Paredes, allenamento personalizzato, Allegri deciderà oggi se convocarli per Cremona oppure no, ma non è da escludere che li porti in panchina viste le defezioni: out Vlahovic, Bonucci, De Sciglio, Pogba e Cuadrado.