La Juventus ha messo nel mirino Rodrigo De Paul, pronto a lasciare l’Udinese per fare il grande salto. Il centrocampista argentino è molto amico con Paulo Dybala ma per portarlo a Torino bisognerà superare la concorrenza del Milan e di alcuni club inglesi, come riporta Tuttosport. Non solo, per iniziare una trattativa bisognerà andare incontro alla richiesta dell’Udinese di 40 milioni di euro.

fonte: ilbianconero