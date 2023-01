Un ex allenatore di A elogia Allegri, leggete cosa dice

Giuseppe Iachini, ex allenatore tra le ultime di Parma e Fiorentina, ai microfoni di TuttoJuve parla del club bianconero e di Max Allegri.

Iachini su Allegri

“La Juventus sta facendo molto bene, una parte del merito è sicuramente da attribuire a Massimiliano e il suo staff. Questa è una squadra in fase di ricostruzione, piena di giovani, che non è più la stessa squadra dei nove titoli di fila. Allegri dimostrato di essere molto pratico, ha avuto grande umiltà e consapevolezza. La sua capacità è stata straordinaria, è riuscito a dare una identità e una compattezza di squadra. Questa Juve è una squadra molto organizzata, è difficile farle gol e in attacco riesce sempre a trovare il guizzo giusto”