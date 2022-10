C’è un uomo che può cambiare la Juventus

Se finalmente Di Maria è sbarcato a Torino per fare la differenza nella Juventus forse più in crisi degli ultimi anni, chissà quanto Allegri maledirà l’assenza dell’argentino contro il Milan. Se lo chiede il Corriere dello Sport.

Di Maria può cambiare la Juventus

Il Di Maria ammirato ieri sera allo Stadium contro il Maccabi è in grado di stravolgere da solo gli equilibri in zona scudetto, perché lui inventa calcio più di una Juve intera, entrata in crisi contro avversari modestissimi nel finale, quando pensava di aver già chiuso la pratica. Meno male che l’argentino aveva mandato in gol Rabiot nel primo tempo, Vlahovic al rientro in campo dopo l’intervallo e ancora il francese nel finale con un angolo delizioso: tre assist con il contagiri.