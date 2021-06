Una cessione e un colpo in difesa – Grandi manovre anche in difesa per la nuova Juve di Allegri che sta per nascere. Il reparto arretrato necessita di un piccolo intervento ma prima si provvede ad una operazione in uscita. Secondo Il Corriere di Torino, in difesa si insegue un terzino sinistro, poi dopo il rinnovo di Chiellini servirà più che altro un centrale che possa prendere il posto del partente Demiral, tra i favoriti c’è Milenkovic della Fiorentina.

demiral-juve-esulta