Varriale attacca la Juve, come sempre!

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Enrico Varriale, giornalista, attaccando la Juve.

Varriale attacca la Juve

“Trovo abbastanza surreale che del caso Juventus e del caso D’Onofrio se ne parli poco nei media. Il 20 gennaio si deciderà se riaprire il caso plusvalenze dove è coinvolta anche la Juventus. Credo che il meccanismo di rimozione che si è generato è abbastanza singolare, nelle altre parti del mondo non sarebbe successo. La partita di venerdì può essere importante perché la Juve ha inanellato una serie di vittorie che l’hanno riproposta in alta classifica, ma non è decisiva. Allegri è stato bravissimo ad isolare il gruppo dalle questioni extra calcistiche. La Juve non prende gol da 8 partite e ha la migliore difesa del campionato. È vero anche che è stata abbastanza fortunata. Vincere 8 partite senza subire gol fa pensare ad una squadra che ha ritrovato la propria solidità. Il Napoli va in campo per giocare le partite e ha gli strumenti per farlo anche contro la Juventus”