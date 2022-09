Juventus, Agnelli venerdì terrà un discorso

Ora la Juventus corre ai ripari, in campo e fuori. E la soluzione presa in considerazione, almeno per il momento, non è quella di cambiare guida tecnica. Ne parla Tuttosport.

Venerdì parla il presidenge Agnelli

La Juventus valuta anche un cambio di strategia sul mercato, per definire il futuro con un’impostazione sostenibile in un club che deve fronteggiare un passivo di bilancio di circa 250 milioni. La cifra precisa verrà ufficializzata nel corso del Cda del club fissato per venerdì, durante il quale è atteso il discorso del presidente Andrea Agnelli sull’attuale momento che sta attraversando la Juventus, a 360 gradi.